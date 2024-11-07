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الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات 

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعاً للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط بمشاركة الأجهزة التنفيذية، حيث إصطفت المعدات والمركبات للتأكد من كفاءتها وتفهم الأطقم لمهامهم ، كما تم التأكيد على جاهزية معسكر الإيواء العاجل لإستقبال المضارين من الأزمة .

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ثلاث ندوات تثقيفية بجامعات طنطا والأزهر والمنوفية لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات و التهديدات التى تواجه الدولة المصرية والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف المجالات وذلك من خلال عدد من المحاضرات التوعوية ، بالإضافة إلى مجموعة من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن إبداع الطلبة ، بحضور محافظ الغربية ومفتى الديار المصرية ووكيل الأزهر الشريف ورؤساء الجامعات .

وفى نهاية الفعاليات تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فى سبيل رفعة مصرنا الغالية وعدد من ذوى الهمم .

كما قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات   وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية ، وتنظيم عدد من اللقاءات والندوات بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لاستهداف القطاعات الطلابية والشبابية بالمحافظات.

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