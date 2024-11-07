محافظ أسوان يتفقد أكبر محطة شمسية لتوليد الكهرباء بطاقة 500 ميجاوات

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أكبر محطة شمسية لتوليد الكهرباء وهى محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بفارس بكوم أمبو، مشيداً بجهود شركة إيميا باور فى تنفيذ هذه المحطة، والتى تقوم حالياً بضخ 300 ميجاوات للشبكة القومية الموحدة، وسوف تستكمل خلال أسبوعين باقى طاقتها بقدرة 500 ميجاوات .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، دعم المحافظة الدائم للمستثمرين الجادين ، وخاصة أن المشروع يخدم توجه الدولة المصرية فى قطاع الكهرباء نحو زيادة الإعتماد على الطاقات النظيفة والخضراء ..

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للمحافظ إلى محطة أبيدوس للطاقة الشمسية، والتى إستمع خلالها إلى عرض تقديمى وشرح تفصيلى للمحطة ومكوناتها وأهداف المشروع البيئية والإجتماعية.

وأكد المهندس أحمد علي، مدير المشروع خلال العرض، أن المشروع يستهدف توفير طاقة نظيفة ومتجددة للشبكة القومية لكهرباء مصر قادرة على توفير الطاقة لأكثر من 500 ألف منزل سنوياً وتخفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 700 ألف طن سنويا .

قدرة المحطة الحالية تمثل تقريبا ربع قدرة السد العالي على توليد الكهرباء

وأشار إلى أن قدرة المحطة الحالية تمثل تقريبا ربع قدرة السد العالي على توليد الكهرباء والبالغة 2100 ميجاوات، موضحاً بأن المشروع كان له دور إجتماعى يفخر بتقديمه لأهالي قرية فارس، حيث استطاع المشروع إنشاء معهد الفتيات الأزهرى بالقرية، ورفع كفاءة وتطوير المركز الصحى بها وإمداده بوحدات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال المبتسرين .

جدير بالذكر أن إستثمارات إيميا باور في مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، تتجاوز 2 مليار دولار، من خلال 3 مشروعات رئيسية هي: محطة "أبيدوس1" للطاقة الشمسية (قدرة 500 ميجاوات- نظام بطاريات التخزين BESS قدرة 300 ميجاوات فى الساعة ، ومحطة "أبيدوس 2" (قدرة 1000 ميجاوات- مع نظام BESS بقدرة 600 ميجاوات فى الساعة ).

يأتي ذلك فى إطار التوجهات الحكومية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بدعم المشروعات الاستثمارية الكبرى وتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين .

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