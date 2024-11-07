حملة موسعة لإزالة إشغالات الطريق بزهور بورسعيد.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور في محافظة بورسعيد، حملة موسعة، اليوم الخميس، لإزالة الاشغالات والمخالفات من شوارع الحي.

ومن جانبه أكد اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور ببورسعيد، أن الإدارة الهندسية ومساعد رئيس الحي وإدارة الاشغالات، شنوا حملة موسعة لإعادة الانضباط للشارع وفتح الشوارع المغلقة بالحي، وإزالة الاشغالات الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة المواطنين وحركة المرور والتزام الجميع بالمساحات المصرح بها.

وأشار إلى أنه جرى فتح الشوارع التي تعيق حركة المرور بشارعي دمشق، و23 ديسمبر، ومنطقة علي بن ابي طالب، موضحا أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية لبعض الاشغالات ومصادرة عدد آخر من التي تعيق الطريق.

وأهاب اللواء أيمن صبحي بالمواطنين وأصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المصرحة لهم وعدم وضع الاشغالات التي تعيق الطريق أمام المارة والتعدي علي حرمة الطرق.

IMG-20241107-WA0014

IMG-20241107-WA0010

IMG-20241107-WA0012

IMG-20241107-WA0011