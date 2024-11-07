جامعة جنوب الوادى تحتفل بتخريج الدفعة السادسة من كلية طب الفم والأسنان

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، احتفالية الجامعة بتخرج ١٢٢ طالب وطالبة من الدفعة السادسة لكلية طب الفم والأسنان بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صلاح الأفيونى نقيب أطباء أسنان قنا والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتور الطيب عبدالرازق وكيل الكلية والدكتور عمر سليمان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا اليوم يعد فرحة خاصة لأي جامعة لأنها تتأكد من خلاله أن كل ما قامت به من أنشطة خلال العام الدراسى حصدت ثماره فى هذا اليوم وهو يوم الحصاد والتخرج.

وأشار إلى أن كل ما تقوم به الجامعة ينصب لمصلحة الطالب ويمكنه من ممارسه المهنه بعد تخرجه.

وأكد أن الجامعة تفخر بتخريجها لأكثر من ١٥ ألف طالب في المرحلة الجامعية الأولى، ناهيك عن مرحله الدراسات العليا.

وأضاف رئيس الجامعة، ان جامعة جنوب الوادى صنعت بفضل الله خريجا متميزا غرست فيه قيم ومهارات وقامت باهدائه للمجتمع القنائى والوطن العزيز مصر.

وهنأ رئيس الجامعه اولياء الامور الجنود المجهولين بتفوق ابنائهم وقال إنهم ساهموا مع الجامعه في بناء هذه الشخصيات المتميزة وتحملوا التعب والمعاناة والقلق من أجل هذا اليوم.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة جنوب الوادي من الجامعات العريقة اثبتت ان ما تقدمه من انشطة وراءه منتج عظيم

وثمن رئيس الجامعه جهود الاساتذه والاداريين والعمال وقبل كل هذا الدوله المصرية التي انفقت على الجامعه من اجل ان تؤدي هذه الرسالة وقدم نصيحته للخريجين أن عليهم المحافظة على المستوى الذى وصلوا إليه من خلال التعلم المستمر والتدريب والاطلاع وتنميه القدرات والمحافظه على الوقت حتى لا يضيع سدى

وفى نهاية كلمته قدم الشكر الى كل الذين اجتهدوا ولم يبخلوا بأى جهد من أجل اعداد خريج قادر على ممارسه المهنه

وقدم الدكتور أحمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والأسنان شكره لرئيس الجامعة على دعمه المستمر لكلية طب الفم والاسنان والذى ساهم فى تميز طلابها وتفوقهم

واشاد بطلابه خريجى الدفعه السادسة وتميزهم بين طلاب كليات طب الفم والاسنان على مستوى الجمهورية والحصول على المركز الرابع بين 34 كلية ازهر وحكومي وخاص واهليه وذلك في امتحان مزاولة المهنة وهو ما يعني النضوج العلمي والادبي لهؤلاء الخريجين بفضل اجتهادهم

وقدم النصيحة الى طلابه الخريجين بانه عليهم السعي حتى يبلغوا المراد والاهتمام بالمريض وتقديم افضل ما عندهم من اجل العنايه به

وهنأ الخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح وبيّن أن التخرج يأتي تتويجاً لمرحلة من التعب والجد ويشكل نقطة انطلاقة جديدة نحو الحياة العملية

ولفت إلى الدعم الكبير الذي قدمته الجامعة للطلاب خلال مسيرتهم التعليمية والجهود المبذولة من الكوادر التدريسية والادارية وتقديم الدعم للطلاب في جميع مراحل دراستهم

كلمة الخريجين ألقاها الطالب عبد الرحمن خالد أشار خلال كلمته إلى أن هذا التفوق هو حصيلة جهد ومثابرة وعزيمة متجاوزين كل الصعوبات والعقبات لرفع راية العلم شاكرا كل من اسهم في وصول الطلاب الى هذه اللحظة وقطف ثمار سنين من الجهد والمثابرة

وفى نهاية الحفل قام الدكتور صلاح الأفيونى نقيب اطباء الاسنان بقنا بإلقاء قسم المهنة وردد القسم الخريجين من الدفعة السادسة من الكلية

وقام الدكتور احمد طلعت تميرك بإهداء الدروع للدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صلاح الأفيونى نقيب اطباء الاسنان بقنا، كما تم تكريم وتقديم شهادات التقدير لأوائل الدفعة والخريجين

شهد فعاليات الحفل وكلاء ورؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس بكلية طب الفم والاسنان واولياء امور وأسر الخريجين وحشد من طلاب الكلية

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