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الخميس 07 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا ديمتريوس يهنئ المهندس عويس الغرياني بتوليه رئاسة مركز ملوي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل المهندس عويس الغريانى رئيس مركز ومدينة ملوى، الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئه، لتوليه رئاسة المركز والمدينة، فيما أعرب نيافته والوفد المرافق له عن أمنياته القلبية لرئيس المركز بالتوفيق الدائم في مهام منصبه الجديد ، وذلك وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بزيارة نيافة المطران .

ورحب « الغريانى» بنيافة  المطران والوفد المرافق معبراً عن سعادته لما لمسه من حب وتآخى بين أبناء مركز ومدينة ملوى، مؤكداً إن هذه اللقاءات تعكس جوهر الروح المصرية السمحة ومدى سلامة وقوة النسيج الوطني المصري تجمعنا المحبة والتسامح"، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء

 

الانبا ديمتريوس الوفد المرافق له النسيج الوطني رئيس مركز مطرانية ملوي مركز ملوي مدينة ملوي