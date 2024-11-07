ختام الدورة التثقيفية الأولى لإدارة الأزمات والكوارث بجامعة الفيوم

شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، اللواء أ.ح/ محمد سامى على كفرانه، مدير كلية الدفاع الوطني، حفل ختام الدورة التثقيفية الأولى لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية ، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة /مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بالجامعة خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٤/١١/٢ وحتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٦ .

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، واللواء أ.ح/ أحمد محمود صفى الدين، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وذلك بحضور اللواء أ.ح هشام السماحي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والمشرف العام على الدورة، أ.د وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بالجامعة، أ.د وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد من السادة وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب وعدد من المتدربين من المؤسسات والمجتمع الخارجي المشاركين بالدورة وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/٧ بالمكتبة المركزية.

وأوضح الدكتور عاصم العيسوي أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة وكلية الدفاع الوطني بمشاركة ٢٢ متدرب من المجتمع المحلي وهي الدورة التدريبية الثالثة بعد تنظيم دورتين سابقتين عن الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي حرصًا من الجامعة على تنمية وعي الشباب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لغرس قيم الانتماء والولاء ومواجهة الأزمات والكوارث، وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الجامعة لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المحلي مؤكدًا أن مثل هذه الدورات تسهم بشكل كبير في بناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في بناء الوطن.

وأشار اللواء أ.ح/ محمد سامى على كفرانه أن هذا التعاون بين كلية الدفاع الوطني وجامعة الفيوم يعزز من تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين ويسهم في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على التعامل مع الأزمات بفعالية وكفاءة.

وأضاف أن الأكاديمية العسكرية ستظل داعمة لكل الجهود التي تهدف إلى تنمية المجتمع وتعزيز قدراته.

وفي ختام الحفل قام أ.د عاصم العيسوي واللواء أ.ح/ محمد سامى على كفرانه بتسليم ٩٢ من شهادات اجتياز الدورة التدريبية للسادة المشاركين.