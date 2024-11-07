حبس المتهم بسرقة حقيبة سيدة أجنبية من سيارتها بالدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بحبس متهم بسرقة حقيبة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الاجنبية، من داخل سيارتها بأسلوب المغافلة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت الصحيفة الجنائية له.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق لسرقته حقيبة سيدة أجنبية بالدرب الأحمر.

تعود الواقعة عندما تم ضبط سائق بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لقيامه بسرقة حقيبة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" حال تركها بالسيارة وبداخلها "جواز سفر ، مبلغ مالى، بطاقة بنكية"، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.