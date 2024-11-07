"الناشرين المصريين" يزور جناح المملكة المغربية بمعرض الشارقة للكتاب

زار وفد من مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، يضم فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وأحمد بدير، نائب رئيس الاتحاد، ومحمود عبد النبي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، اليوم الخميس، جناح المملكة المغربية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تحل فيه المملكة ضيف شرف.

وخلال الزيارة عقد اجتماع مع عبد الله الصديق، مدير معرض الرباط الدولي للكتاب، حيث قدم رئيس الاتحاد التهنئة له على التمثيل المشرف للمملكة المغربية وثقافتها الثرية وتراثها العريق.

تعزيز التعاون المشترك

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تعزيز التعاون بين اتحاد الناشرين المصريين وإدارة معرض الرباط الدولي بهدف تسهيل المشاركة المصرية في الدورات القادمة من المعرض، والعمل على تذليل أي عقبات، كما تم توجيه الدعوة لمدير معرض الرباط الدولي للكتاب، لزيارة اتحاد الناشرين المصريين خلال الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.