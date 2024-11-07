ads
الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"الناشرين المصريين" يزور جناح المملكة المغربية بمعرض الشارقة للكتاب

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار وفد من مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، يضم فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وأحمد بدير، نائب رئيس الاتحاد، ومحمود عبد النبي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، اليوم الخميس، جناح المملكة المغربية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تحل فيه المملكة ضيف شرف.

وخلال الزيارة عقد اجتماع مع عبد الله الصديق، مدير معرض الرباط الدولي للكتاب، حيث قدم رئيس الاتحاد التهنئة له على التمثيل المشرف للمملكة المغربية وثقافتها الثرية وتراثها العريق.

تعزيز التعاون المشترك 

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تعزيز التعاون بين اتحاد الناشرين المصريين وإدارة معرض الرباط الدولي بهدف تسهيل المشاركة المصرية في الدورات القادمة من المعرض، والعمل على تذليل أي عقبات، كما تم توجيه الدعوة لمدير معرض الرباط الدولي للكتاب، لزيارة اتحاد الناشرين المصريين خلال الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏
اتحاد الناشرين المصريين الأستاذ فريد زهران جناح المملكة المغربية معرض الشارقة الدولي للكتاب