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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أهالي بنها يشيعون جنازة زغلول وهبة صائد الطائرات

جنازة زغلول وهبه
جنازة زغلول وهبه
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شيع أهالي مدينة بنها في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، جنازة زعلول وهبة، صائد الطائرات في حرب أكتوبر 1973، بعد وفاته بعد صراع مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، وجرى دفن الجثمان بعد الصلاة بمقابر الأسرة بالشموت على أن يقام العزاء بقاعة المطرانية بجوار مستشفى الراعي الصالح الساعة 6 مساءً.

يشار إلى أن الراحل زغلول وهبة تمكن من إسقاط طائرتين من نوع "سكاي هوك" للعدو، ليسجل اسمه وسط الأبطال الخالدين الذين حققوا أقوى الانتصارات والتي تدرس حتى اليوم بكليات العالم وتؤكد بسالة وجسارة المقاتل المصري.

جنازة زغلول وهبة

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حرب أكتوبر 1973 حرب أكتوبر زغلول وهبة كنيسة السيدة العذراء مريم