انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت في مخيم نور شمس بالضفة الغربية نتيجة العدوان الإسرائيلي

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من الضفة الغربية، إن انقطاع التيار الكهربائي والانترنت في مخيم نور شمس بالضفة الغربية نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه منذ مساء أمس وفي ساعة متأخرة من الليل انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها، كما بلغ عدد شهداء محافظة جنين 7 شهداء وكذلك سقط شهداء في طولكرم.

وتابعت أنه بعد أن انسحبت قوات الاحتلال من جنين توجهت إلى طولكرم ومخيم نور شمس وإلى الآن ما زالت العملية العسكرية مستمرة في المدينة والمخيم كما خلفت قوات الاحتلال دمارا هائلا.