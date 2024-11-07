وزير التموين: نسعى لتحقيق رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة

عقد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق اجتماعاً مع ممثلي شركة SAP "ساب" لمناقشة سبل التعاون في تحديث وتطوير شبكة الإمداد والتوزيع.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز كفاءة منظومة التموين باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين خدمات التموين وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأعلى جودة وأفضل الأسعار. كما تناول الاجتماع استراتيجيات التحول الرقمي لتحديث عمليات التخزين والتوزيع، بما يدعم رؤية الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن الوزارة تتطلع إلى توسيع التعاون مع شركات القطاع الخاص، مثل “SAP”، لدعم خططها الطموحة في تطوير منظومة التموين بشكل شامل.

وقال الوزير نسعى جاهدين لتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة التموين باستخدام أحدث التقنيات لضمان سرعة وكفاءة وصول السلع للمواطنين، ونسعى لتحقيق رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون مع شركة “SAP” يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق التحول الرقمي وتحديث شبكات الإمداد والتوزيع، بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وضمان تقديم خدمات تموينية تتماشى مع تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاته الأساسية.

كما أكد الدكتور شريف فاروق علي دور SAP في دعم مشروعات التحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030، والاستفادة من خدماتها المقدمة لتوفير حلول تكنولوجية قابلة للتطوير وآمنة ضمن السوق المصري.