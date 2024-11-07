سكرتير عام مساعد بني سويف يستعرض الجهود المبذولة بملفات المتغيرات المكانية والتصالح

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بالمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية، الذي عُقد على مستوى محافظات الجمهورية، لمناقشة الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية والإجراءات المتخذة للتصدي للتعديات والمتغيرات غير القانونية، خاصة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والجهود المنفذة في سير منظومة العمل في ملف التصالح.

واستعرض السكرتير العام المساعد، بحضور كل من اللواء محمد حسيني، الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، واللواء وليد بشر من المساحة العسكرية، والمهندس بدر مصطفى، مدير التطبيقات بالوزارة، الجهود المكثفة للمحافظة في التعامل مع ملف المتغيرات المكانية، مبينًا أنه تم الرد على 73 ألفا و957 متغيرا من إجمالي 74 ألفا و566 متغيرا، بما يعادل نسبة إنجاز بلغت 99.02%.

وفيما يتعلق بشهادات البيانات الخاصة بملفات التصالح على مخالفات البناء، أكدت البيانات أن المحافظة قامت باستخراج أكثر من 40 ألف شهادة على مستوى المراكز والمدن، ما يعكس الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون. كما تم استعراض جهود المحافظة خلال عمليات الحصر لجميع المتغيرات المكانية قبل 15 أكتوبر 2023 وموافاة الوحدات المحلية بها لحث المواطنين على التقدم بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ توجيهات الحكومة في ملف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة من التعديات بالبناء المخالف، والتوجيه الدائم لكافة الجهات المعنية بتسريع وتيرة استكمال اجراءات التصالح ، والتأكيد على أهمية الحث المستمر للمواطنين لتقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة القانونية.

وحضر الاجتماع : المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية، و عماد ربيع مدير المالية، محمود زايد مراقب جودة المتغيرات المكانية ،كريم غرفة مركز السيطرة بديوان عام المحافظة