تموين الإسكندرية يشن حملات تفتيشية على المخابز والمحال التجارية

شنت إدارة الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، وفريق العمل التابع، حملات تفتيشية على نطاق المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 25 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير 5 محاضر عدم نظافة أدوات عجين.

كما تم تحرير محضرين عدم وجود ميزان حساس بمخبزين، وتحرير 4 محاضر عدم وجود لوحة بيانات للمخابز، تحرير 4 محاضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، تحرير محضر حيازة 190 علبة حلويات منتهية الصلاحية، تحرير محضر حيازة 20 برطمان عسل نحل بدون بيانات، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد و مبادرة 320 علبة سجائر متنوعة، وتحرير 6 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وشنت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن، رئيس الرقابة بعدة حملات أسفرت عن تحرير 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، وتحرير محضر توقف لمخبز بلدي بدون إذن مسبق من التموين، وتحرير 5 محاضر عدم الاحتفاظ بلوحة البيانات بالمخابز، وتحرير 5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

كما تم تحرير محضر توقف محطة تموين سيارات بدون إذن مسبق من التموين، وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر والتحفظ على 530 علبة سجائر متنوعة، تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر والتحفظ على 280 علبة سجائر متنوعة، تحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف أحمد علي، رئيس الرقابة بعدة حملات أسفرت عن تحرير 8 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 3 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تحرير محضر توقف مخبز بلدي بدون إذن مسبق من التموين، تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير 7 محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية، تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية.

وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك تم تحرير محضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية والتحفظ على 70 قطعة حلويات و عجائن متنوعة و7 عبوات عصير، تحرير محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وشنت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الدكتورة كريمة تمساح، مديرة الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة بعدة حملات أسفرت عن تحرير 6 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تحرير محضر عدم الاعلان عن أسعار السجائر، تحرير 8 محاضر عدم الاعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير 5 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين العجمي برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة و إشراف محمد الشافعى رئيس الرقابة بعدة حملات أسفرت عن تحرير 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تحرير 4 محاضر عدم وجود لوحة البيانات للمخابز، تحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين، تحرير 4 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، 10 محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية، 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و10 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وشنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، مدير الإدارة وإشراف سعد حسنين رئيس الرقابة بعدة حملات أسفرت عن تحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و8 محاضر عدم وجود لوحة البيانات للمخابز، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، تحرير محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و11 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.