وجوه جديدة في قائمة منتخب سويسرا المستدعاة لمواجهة صربيا وإسبانيا

أعلن مراد ياكين المدير الفني للمنتخب السويسري، قائمة المنتخب المستدعاة لمواجهة صربيا وإسبانيا، فى الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وتضم قائمة المنتخب السويسرى 26 لاعبا، من بينهم نواه أوكافور مهاجم ميلان، الذي غاب منذ كأس أمم أوروبا "اليورو".

كما انضم كل من ميرو موهايم لاعب هامبورج، وألبيان حيدري لاعب لوجانو، باسكال لوريتز لاعب لوسرن، وأوريل أميندا لاعب أينتراخت فرانكفورت، وسيمون سوهم لاعب بارما، الذين تم استدعاؤهم لأول مرة في قائمة للمنتخب السويسري الأول.

وتضم القائمة كلا من ريكاردو رودريجيز الظهير الأيسر لريال بيتيس، وإراي كوميرت مدافع بلد الوليد.

وتسببت الإصابات في كل هذه التغييرات، لكن إحدى المسائل إثارة للقلق هي وضع جريجور كوبيل، حارس مرمى بوروسيا دورتموند، الذي يعاني من متاعب ولن يُحسم قبل مطلع الأسبوع المقبل ما إذا كان يمكنه اللعب أم لا. وإذا لم يكن متاحا، فسيكون حارس المرمى هو إيفون مفوجو.