رسميًا.. قائمة إسماعيل شاكر تفوز في انتخابات اتحاد الفروسية بالتزكية

فاز الدكتور إسماعيل شاكر برئاسة الاتحاد المصري للفروسية، لدورة 2024/ 2028، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية التي انعقدت منذ قليل، فوزه رسميًا بالتزكية، لعدم تقدم مرشحين آخرين للمنافسة.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية 13 هيئة وهي: (سبورتنج، سموحة، أصحاب الجياد، جرين بلازا، الجمعية الرياضية، فروسية الجزيرة، الجزيرة، المعادي، الشرطة، القوات المسلحة، الحرس الجمهوري، كونكورد السلام، والشمس).

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية من رئيس ونائب وخمسة أعضاء، وأقيمت الانتخابات بنظام القائمة المغلقة.

ويضم مجلس الإدارة الفائز كلًا من: (إسماعيل شاكر رئيسًا، كريم السبكي نائبًا للرئيس، والأعضاء يوسف علما، عمر ممدوح إسماعيل، إبراهيم المليجي، نهله الصواف، هديل الحداد).

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من المستشار محمد الأسيوطي، رئيس الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور أحمد مختار، مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والمستشار أحمد سعد، المشرف القضائي على الجمعية العمومية.