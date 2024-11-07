جنازة شعبية للبطل الراحل محمد المصري صائد الدبابات بمسقط رأسه في البحيرة

شيع منذ قليل، جثمان البطل محمد المصري، صائد الدبابات بحرب السادس من أكتوبر، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، وخرجت الجنازة من مسجد عز الولدين بعزبة المصري التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

ولد محمد المصري عام 1948 في محافظة الشرقية وتم تجنيده في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر عام 1969 وتم توزيعه علي سلاح الصاعقة.

شارك البطل محمد المصري في حرب أكتوبر 1973، ونجح في تدمير 27 دبابة للعدو بينها دبابة عساف ياجوري قائد اللواء 109 في الجيش الإسرائيلي، وحصل على وسام نجمة سيناء عام 1974.

كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ أسابيع خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة.