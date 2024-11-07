"ساوثميد" تدفع مبيعات مجموعة طلعت مصطفى لمستويات قياسية مسجلة 470 مليار جنيه

الخميس 07/نوفمبر/2024 - 03:06 م

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في إفصاح للبورصة المصرية عن تحقيق مبيعات غير مسبوقة بقيمة 470 مليار جنيه(9.4 مليار دولار) وذلك حتى السادس من شهر نوفمبر الجاري مدفوعة بمبيعات قياسية حققها مشروع "ساوثميد" بمنطقة الساحل الشمالي بقيمة 280 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) بعد نحو أقل من شهر من طرحه للبيع.

وكانت المجموعة قد حققت مبيعات بقيمة 108 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس حجم التسارع في معدلات البيع بالمشروعات التي تنفذها المجموعة ومن بينها مشروع "ساوثميد" المطل على مياه ساحل البحر الأبيض المتوسط.

في المقابل فقد حقق مشروع بنان الذي تنفذه المجموعة في المملكة العربية السعودية،ويعد أول مشروعاتها خارج القطر المصري، مبيعات غير مسبوقة وصلت لنحو 53 مليار جنيه وذلك منذ إطلاق المشروع في شهر مايو الماضي ما يعني أنه تجاوز مستهدفات البيع عن السنة الأولى التي كان مخططا لها.

ويعتبر العام 2024 عاما مفصليًا في مسيرة المجموعة التي تمتد منذ أكثر من خمسة عقود حيث نجحت المجموعة في أعادة تشكيل مكانتها ضمن كبار اللاعبين الإقليميين في القطاع العقاري بفضل الزخم الكبير الذي حققته في كل من مشروع ساوثميد وبنان ما عزز من مستويات دخل المجموعة بالعملة الصعبة وزاد من تنوع المجموعة إقليميا.

كما ساهم القطاع الفندقي في تعزيز الدخل من العمل الصعبة حيث يولد هذا القطاع إيرادات بنحو 300 مليون دولار، ويضم القطاع الفندقي التابع للمجموعة حوالي 3500 غرفة تشغيلية ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 5 الاف غرفة.