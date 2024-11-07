وزير الرياضة ومحافظ كفرالشيخ يعقدان لقاءً حواريًا مفتوحا مع الكيانات الشبابية

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، مع الكيانات الشبابية بالمحافظة، خلال اللقاء الحواري المفتوح، والذي عُقد داخل المجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ، تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك ضمن برنامج زيارته لمحافظة كفرالشيخ، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، وفي إطار لقاءاته مع شباب مصر من جميع المحافظات، بهدف التواصل معهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، وتحديد احتياجاتهم ومطالبهم.

وبدأت فاعليات اللقاء الحواري بمراسم استقبال ممثلي الكيانات الشبابية للقيادات، ثم اصطحب محافظ كفرالشيخ وزير الشباب والرياضة لتفقد معرض منتجات المسنين في بهو المركز الثقافي من إعداد الكيانات الشبابية، لتبدأ فاعليات اللقاء الحواري بالسلام الوطني، والقرآن الكريم، وكلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، واستعراض لإنجازات مديرية الشباب والرياضة، ثم عرض فيلم قصير عن الكيانات الشبابية بكفرالشيخ، والإسكتش المسرحي عن مواجهة الإلحاد الذي أعده إتحاد شباب كفرالشيخ، ثم لقاء حواري مع الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

وأشار «صبحي»، إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، داعيًا الشباب إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

وطالب وزير الشباب والرياضة، بضرورة بذل الجهد من قبل الشباب لتحقيق أهدافهم، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من البرامج والمشروعات من أجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، على المجهودات الكبيرة التي يبذلها داخل المحافظة، وحرصه الشديد على تأهيل وتدريب شباب المحافظة، مشيدًا بحجم الإنجازات داخل المحافظة، والذي يتماشى مع سرعة العمل والإنجاز في الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس السيسي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الكيانات الشبابية لها تأثير إيجابي كبير على الشباب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

ونوه الوزير، عن تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما تواجهه الدولة من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.

ولفت الوزير، إلى أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي، والعمل على الدعم الكامل لكل المشروعات والبرامج والمبادرات المبتكرة من الكيانات الشبابية، موجهًا بتوسيع وتكثيف الأنشطة والمبادرات التي تشجع الشباب على المشاركة السياسية خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

ومن جانبه، أشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم الشباب ورعاية المواهب الرياضية، ومناقشة احتياجاتهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات الرياضية والشبابية في محافظة كفرالشيخ، وتوفير بيئة ملائمة لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية هذه الزيارة لدعم المشروعات الرياضية والشبابية بمحافظة كفرالشيخ، والوقوف على أوضاع المنشآت الشبابية والرياضية، والتأكد من جاهزيتها لخدمة الرياضيين والشباب في المنطقة، والاطلاع على سير التدريبات في المشروعات القومية لتنمية المواهب الرياضية، معبرًا عن سعادته بتزامن الزيارة مع احتفالات المحافظة الشهر الجاري بالعيد القومي لها.

وفي ختام اللقاء الحواري، وجه وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفرالشيخ، رسالة للشباب بتحمل المسؤلية الوطنية والمجتمعية تجاه وطنهم، وأن يكونوا دائمًا مصدر الإلهام لأقرانهم من الشباب، في ظل إهتمام القيادة السياسية بملف تمكين الشباب.