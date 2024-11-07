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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب الله: لا نعلق آمال وقف الحرب على أي إدارة أمريكية

حزب الله
"حزب الله"
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قال حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، إننا لا نعلق آمال وقف الحرب على أي إدارة أمريكية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، التابعة لجماعة حزب الله، في البرلمان اللبناني، إبراهيم الموسوي، إن الجماعة ترحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان، لكنها لا تعلق آمالها على إدارة أمريكية بعينها، وذلك تعقيبًا على فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف، أن أمريكا قادرة على ممارسة نفوذها لوقف هذا الدمار ونريد أن نرى تحركا، مشيرًا إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين لديهما سياسة مماثلة تجاه إسرائيل، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وفي وقت سابق قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب، إن دونالد ترمب ملتزم بإنهاء الحرب قبل دخوله إلى البيت الأبيض، لافتًا إلى أن الديمقراطيين حاولوا انجاز اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان قبل الانتخابات، لكن إسرائيل لم تستجب.

وأضاف بولس، أنه سيتولى مهام التفاوض مع لبنان، مشيرًا إلى أن ترمب سيعين شخصا ملما بالملف الإسرائيلي للتفاوض مع الإسرائيلين، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

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