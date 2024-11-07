خبير عسكري: إسرائيل تنفذ تهجيرًا طويلًا ومشروعًا ديموجرافيًا بجنوب لبنان

قال العميد مارسيل بالوجي، الخبير العسكري، إنّ لبنان يتعرض لاجتياح جوي وتدمير منهجي كثيف بالطيران بعد انتهاء المرحلة البرية الأولى على الحدود اللبنانية.

وأضاف بالوجي في تصريحات مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في المرحلة الأولى جرى تدمير نحو 37 قرية و15 بالإضافة إلى تهجير الجنوبيين، والمهجرين من الجنوب يحتاجون إلى سنوات للعودة، بينما شمال إسرائيل، فإنهم يمكنهم العودة إلى أماكنهم في غضون أسبوع من وقف إطلاق النار.

وتابع، أن ما يحدث الآن في الجنوب بريا اشتباكات ومحاولات من إسرائيل على المنطقة المؤمنة وحماية الجنود من التعرض للقتل، مشيرًا إلى أن هناك مدن كبرى تعرضت للاعتداءات أمس مثل الهرمل والنبطية وصور، وتتعرض البيئة الحاضنة لحزب الله لضرب جوي وقصف تدميري من أجل التهجير الطويل وليس التهجير القصير، إنه مشروغ ديموغرافي واستراتيجي، ونتنياهو أصبح معه ضوء أخضر مطلق لتوسيع الحرب.