بالفيديو.. استشاري: مصر لديها بنية أساسية مكنتها من استضافة المنتدى الحضري العالمي

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن هناك الكثير من التجارب الكبيرة التي تعمل الدولة عليها في موضوع التخطيط وفي إعادة التخطيط لبعض التجمعات القديمة التي كانت تسبب لها مشاكل كبيرة في المناخ والبيئة بشكل عام وبالتالي تؤثر على الإنسان.

وأضاف «حسانين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة لديها عددا من المشروعات القومية التي تتعامل مع المدن الجديدة، مشيرًا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامة مدن مستدامة ومدن ذكية، إلى جانب التعامل مع العمران بشكل مختلف ويتوافق مع المنظومة البيئية المطلوبة في الفترة القادمة.

ولفت إلى أن هناك مشاكل عديدة ظهرت يمكنها أن تؤثر على الأرض والإنسان، ولكن الاستدامة في المدن والأسلوب التي تعالج الدولة به المناطق العشوائية والمدن القائمة والمشروعات الطموحة ساهمت في إصلاح المجتمع مثل مبادرة حياة كريمة.

وتابع: «منظمة الأمم المتحدة أشادت بالمشروعات الطموحة، وبالتالي كان سبب رئيسي في أن مصر تكون هي المستضيفة للمنتدى الحضري العالمي، إلى جانب أن مصر أصبحت لديها بنية أساسية لكي تستوعب استقبال أكثر من 20 ألف من ذوي الحسية في الأبعاد السياسية أو الخبراء في مجال التخطيط».