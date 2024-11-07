هل تشهد مصر تعويما جديدا خلال الفترة المقبلة؟.. متحدث الحكومة يرد

صرح المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة قد قال بكل وضوح، أننا لن نشهد تعويماً جديداً مما يعني أننا لن نشهد قفزة كبيرة في سعر الصرف ولكن ما نشهده الآن هو تحرك السعر بناء على العرض والطلب.

وأوضح أن الدولة، بالتنسيق مع البنك المركزي ملتزمة بالحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن مؤكدًا أن الدولة ستقوم بالتنسيق مع البنك المركزي بتوفير احتياجات الدولة من العملة الصعبة.

وأضاف: ما يعلنه البنك المركزي من زيادة الاحتياطي النقدي لديه وصل إلى أرقام لم تسجل من قبل في تاريخ مصر وهو ما أشادت به مديرة صندوق النقد الدولي خلال الزيارة.