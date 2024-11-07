استقرار نسبي في أسعار الذهب وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية استقرار نسبي خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، بعد موجة تراجع حادة سجلت هبوطًا بنحو 3%، في حين تترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكية حول مصير أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3770 جنيهًا، في حين الأوقية ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا بنحو 4 دولارات، لتسجل مستوى 2665 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4309 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3231 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا.

واستكمل، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية كانت قد تراجعت بقيمة 90 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3860 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 80 دولارًا حيث افتتحت التعاملات عند 2741 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2661 دولارًا.

وأوضح إمبابي، أن الأسواق المحلي مازالت غير مستقرة، وشتهد تقلبات سعرية، ومن ثم فهي غير مواتية لعمليات الشراء والبيع، وتحمل مخاطرة كبيرة.

ولفت إمبابي إلى أن الأسواق تشهد طلبًا مرتفعًا خلال الفترة الحالية، مع مخاوف المواطنين من ارتفاع الدولار أمام الجنيه، ناصحًا الراغبين في الشراء أو البيع بضرورة ترقب فترات الاستقرار للأسواق.

وأشار إلى أن تجار الذهب كان لديهم بعض المخاوف والترقب خلال الأيام الماضية، مع عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية، وقرار الفيدرالي الأمريكي، ومن الأولى على المواطنين ترقب فترات الاستقرار، كما أن هناك تغيرات في نشاط تجار الذهب الخام خلال الأيام الماضية، حيث تعرض السوق لتفاوت في الأسعار، وتعليق بعض التجار لعمليات البيع واكتفوا بالشراء، مع مخاوف تحريك سعر صرف الدولار، وتقييم الذهب على سعر دولار قد يتحاوز 50 جنيهًا، للتحوط من الارتفاعات المتوقعة بالبورصة العالمية، الأمر الذي قد يدفع الذهب والدولار لمستويات جديدة.

وأوضح، أن نشاط السوق اكتفى على عمليات بيع الذهب المحصل من البيع العكسي من المواطنين خلال تعاملات اليوم، وتجنب دخول الأرصدة الأساسية للتجار في النشاط التجاري اليومي، تجنبًا للمخاطرة، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية شهدت موجة تراجع حادة خلال تعاملات أمس، عقب إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 3 %، متأثرة بقوى الدولار، وعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، حيث شهدت الأسواق تصحيحًا للأسعار وعمليات بيع مكثفة للذهب بالبورصة العالمية.

وتتوقع الأسواق استمرار ارتفاع الدولار بفعل التعريفات الجمركية المحتملة من إدارة ترامب، ما يعزز نشاط الأعمال المحلي، ويضغط على أسعار الذهب بشكل أكبر، في حين ارتفعت البيتكوين ومؤشرات الأسهم الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعة إلى حد كبير بتصوير حملة ترامب كمرشح مؤيد للعملات المشفرة، مما يشير إلى تخفيف محتمل للقواعد التنظيمية الأمريكية التي تؤثر على مساحة العملات المشفرة.

وفاز ترامب بالرئاسة بنحو 295 صوتًا انتخابيًا، مقابل 226 لهاريس، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، كما يتمتع الحزب الجمهوري بأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي 52 مقابل 44، وتقدم للفوز بالأغلبية في الكونجرس الأمريكي، بـ 206 مقعد مقابل 191 للديمقراطيين.

ومن المقرر أن يصدر قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأمريكي وتصريحات رئيسه جيروم باول في وقت لاحق مساء اليوم الخميس، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يلمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول باحتمالات خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في المؤتمر الصحفي اللاحق.