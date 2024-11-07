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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لافروف: روسيا مستعدة لبناء محطة نووية بكازاخستان في إطار التعاون بين البلدين

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لبناء محطة نووية بكازاخستان في إطار التعاون بين البلدين، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي، أن منظمة التعاون والأمن في أوروبا تمر بأزمة حادة.

كما أشار إلى أن روسيا ترحب بكافة الحلول لإنهاء الأزمة مع أوكرانيا، متابعًا: "أوروبا ملتزمة بوثيقة زيلينسكي التي لن توصلنا إلى أي حل".

وتابع أن حل النزاع مع أوكرانيا يتمثل في إنهاء تدخل الناتو بالأزمة.

وأكد لافروف: "نحن لا نرفض التواصل أو الحوار مع الولايات المتحدة.. وترامب يفهم هذه الحقيقة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تريد الهيمنة المطلقة على العالم.

سيرجي لافروف روسيا محطة نووية كازاخستان