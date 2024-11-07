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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بنك إنجلترا يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى 4.75%

بنك إنجلترا
بنك إنجلترا
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أعلن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، بتخفيض معدل الفائدة ربع نقطة إلى 4.75%، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، وقال مسؤولون في مكتب مسؤولية الميزانية، وهو الجهة الرقابية المالية، إن حجم «التيسير المالي التقديري» في بيان ريفز قد يؤدي إلى مسار أكثر تدرجاً بخفض أسعار الفائدة؛ لكن الاقتصاديين يرون أن التحفيز قصير الأجل في الميزانية، والذي أدى إلى توقعات بارتفاع التضخم من المكتب ذاته، من غير المرجح أن يكون كافياً لتعطيل خفض أسعار الفائدة المتوقع اليوم.

 وتظل التوقعات طويلة الأجل أقل وضوحاً، حيث لا يتوقع أن يزيد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الآمال بحدوث خفض آخر قبل نهاية العام.

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