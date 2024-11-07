انطلاق الجمعية العمومية للاتحاد المصري للفروسية

انطلقت اليوم اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد المصري للفروسية الذي يتضمن بند الانتخاب لاختيار مجلس إدارة جديد يدير شؤون الاتحاد خلال الدورة الانتخابية من 2024 حتى 2028.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية 13 هيئة وهم: “سبورتنج، سموحة، أصحاب الجياد، جرين بلازا، الجمعية الرياضية، فروسية الجزيرة، الجزيرة، المعادي، الشرطة، القوات المسلحة، الحرس الجمهوري، كونكورد السلام، والشمس“.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية من رئيس ونائب وخمسة أعضاء، حيث تقام الانتخابات بنظام القائمة المغلقة.

وسوف يتم الإعلان عن نجاح قائمة إسماعيل شاكر بالتزكية خلال الانتخابات حيث لم يتقدم أحد آخر بأوراق ترشحه.

وتضم القائمة كلًا من: “إسماعيل شاكر رئيسًا، كريم السبكي نائبًا للرئيس، والأعضاء يوسف علما، عمر ممدوح إسماعيل، إبراهيم المليجي، نهله الصواف، هديل الحداد”.