وزير السياحة يستعرض البرنامج الوطني لحماية الخيول والإبل بالمناطق الأثرية

واصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاءاته الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن والتي جاءت للمشاركة في المعرض السياحي الدولي “بورصة لندن الدولية للسياحة” 2024 WTM، حيث التقى بالسير كريس براينت وزير الدولة للصناعات الإبتكارية والفنون والسياحة في المملكة المتحدة.

وقد شارك في حضور اللقاء السفير شريف كامل سفير مصر في المملكة المتحدة، و أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في مجال السياحة والآثار.

كما تناول الحديث عن المتحف المصري الكبير وافتتاحه المرتقب وما سيقدمه للزائرين والسائحين من تجربة سياحية متميزة، حيث أشار شريف فتحي إلى أن المتحف يشهد حالياً التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية الموجودة به.

وتحدث الوزير أيضاً عن البرنامج الوطني الذي تم إطلاقه منذ أيام لرعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالرفق بالحيوان.

ومن جانبه، أشار الوزير البريطاني إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائحين البريطانين وتفضيلهم لزيارته وقضاء إجازاتهم به، مشيراً إلى معدلات الحركة السياحية الوافدة إليه من السوق البريطاني والتي تشهد تزايد، لافتاً إلى أن هناك 77 رحلة طيران تصل مصر أسبوعياً من مختلف المدن بالمملكة المتحدة.

وتناول اللقاء أيضاً مناقشة تعزيز التعاون في العمل الأثري من حيث تبادل الخبرات وبناء القدرات وتنظيم المعارض الأثرية المؤقتة.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار عقد خلال هذه الزيارة عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية الهامة منها لقاء مع وزيرة السياحة اليونانية، وكذلك لقاء اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية ABTA، بجانب مؤتمر صحفي دولي حضره العديد من ممثلي وسائل الإعلام البريطانية والعربية والدولية.