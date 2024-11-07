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الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 36206 مخالفات مرورية متنوعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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  واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 36206 مخالفات مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:
(1429) مخالفة السير بدون تراخيص.
(34) دراجة نارية مخالفة.
(19152) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(12) مخالفة موقف عشوائى.
(1567) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
(2) مخالفة شروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

خلال 24 ساعة الحملات المرورية