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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمين العام للناتو: ترامب سيدفع أوروبا لبذل المزيد من الجهد بشأن التهديدات العالمية

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته، إنه يتطلع إلى لقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ومناقشة كيفية مكافحة التهديدات العالمية من دول مثل كوريا الشمالية وإيران والصين وروسيا، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" اليوم الخميس.

وعلي هامش قمة القادة الأوروبيين في بودابست، قال روته إن ترامب سيدفع أوروبا إلى "إنفاق المزيد على الدفاع" و "بذل المزيد في المستقبل" كما فعل سابقا.

وأضاف الأمين العام للناتو: "لقد كان على حق. لقد ذهبنا إلى 2% هدف الإنفاق الدفاعي للناتج المحلي الإجمالي بفضل عمله، إلى حد كبير."

وحذر روته من أن كوريا الشمالية وإيران والصين وروسيا "تعمل معا" وتشكل تهديدا ليس فقط للدول الأوروبية في الناتو بل أيضا للولايات المتحدة.

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