إبراهيم دياز يعود لقائمة المغرب استعدادًا لمواجهتي الجابون وليسوتو

أعلن وليد الركراكي المدير الفنى للمنتخب المغربى، اليوم الخميس، قائمة أسود الأطلس، التى ستخوض مواجهتي الجابون وليسوتو، خلال الشهر الجارى، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وبعد غياب كبير بسبب الإصابة عاد إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، على رأس قائمة المنتخب المغربى.

وللمعسكر الثانى على التوالى، خرج حكيم زياش نجم جالطة سراي، عن قائمة المنتخب، بعد قلة مشاركته مع ناديه منذ عودته من الإصابة.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو ـ منير المحمدي ـ صلاح الدين شهاب - أيوب الخياطي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي ـ نصير مزراوي ـ آدم أزنو ـ عبد الكبير عبقار ـ جمال حركاس ـ يحيى عطية الله ـ نايف أكرد - آدم ماسينا.

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي ـ أسامة تيرغالين ـ إبراهيم دياز ـ أمير ريتشاردسون ـ بلال الخنوس ـ إسماعيل الصيباري

خط الهجوم: يوسف النصيري ـ سفيان رحيمي ـ أيوب الكعبي - إلياس بن الصغير ـ أسامة الصحراوي ـ عبد الصمد الزلزولي.