وقوع شهيدين بنيران مسيرة إسرائيلية بمنطقة المشروع برفح الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن إعلام فلسطيني، بوقوع شهيدين بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة المشروع شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

وفي سياق متصل، استُشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وبلدة جباليا شمالاً.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، استشهاد 5 فلطسنين جراء قصف مسيّرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مضيفة أن 5 آخرين استُشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح، إثر غارة للاحتلال على منزل في محيط مسجد العمري بجباليا البلد شمال قطاع غزة.