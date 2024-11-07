محمد عبدالمنعم خارج قائمة نيس أمام أنشخيده الهولندي بالدوري الأوروبي

أعلن فرانك هايس المدير الفنى لفريق نيس الفرنسى، المحترف ضمن صفوفه محمد عبدالمنعم لاعب المنتخب الوطنى، قائمة فريقه التى يخوض بها مواجهة اليوم، أمام نظيره تفينتي أنشخيده الهولندي، وذلك على ملعب "اليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وخرج محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، من قائمة فريقه التى أعلن عنها المدير الفنى للفريق، والتى ضمت التونسي علي العابدي والجزائري بدر الدين بو عناني، كما خرج اللاعب الجزائري هشام بوداوي.

وانضم محمد عبد المنعم صاحب الـ25 عاما إلى نادي نيس الفرنسي مطلع الموسم الحالي قادما من الأهلي المصري.

وشارك اللاعب المصري خلال 7 مباريات في الموسم الحالي مع نيس، بواقع 517 دقيقة.