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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"عاشور" يصدر قرارًا وزاريًا بندب قيادات جديدة باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) قرارًا وزاريًا بندب قيادات جديدة باللجنة الوطنية.

وتضمن القرار ندب مُساعدين لشؤون المنظمات الثلاث، للدكتور أيمن أحمد فريد مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية، وذلك على النحو التالي:

ندب كُلي لكل من:

د. هالة عبدالجواد مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة - لشؤون اليونسكو.

د. سمية السيد مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة - لشؤون الألكسو.

د. رامي مجدي مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة- لشؤون منظمة الإيسيسكو.

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