استشهاد 33 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على غزة

أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر طبية فلسطينية، بسقوط 33 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم من بينهم 22 من شمالي القطاع.

وفي سياق متصل، استُشهِد فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس ضد الاحتلال شمال شرقي القدس المحتلة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم تحييد فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس في بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد الضفة الغربية والقدس انتهاكات متزايدة من قِبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين، بما في ذلك المداهمات والاعتقالات وإطلاق النار، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ398 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وفي سياق الانتهاكات ضد الفلسطينيين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من قرى الشعراوية شمالي طولكرم، بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ 11 آلية عسكرية اقتحمت قرى وبلدات قفين وزيتا وعتيل ودير الغصون، والجاروشية وضاحية شويكة، وجابت الشوارع الرئيسية فيها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس، 12 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة المحتلة.