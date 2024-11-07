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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صفقة شراء إسرائيل لـ25 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تمت بأموال أمريكية

طراز إف-15
طراز إف-15
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قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن صفقة شراء إسرائيل لـ25 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تمت بأموال أمريكية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الصفقة انتهى منها المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلي الشهر الماضي، وأمس كان التوقيع النهائي بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية وتتيح للجانب الإسرائيلي شراء هذا النوع من الطائرات والتي تتيح للطيران الإسرائيلي مدى طيران أطول وقدرة قتالية أفضل وأداء محسنا.

وتابعت أنها وفق بيانات الحكومة الإسرائيلية تخافظ على التفوق الاستراتيجي لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تمت بجزء من أموال المساعدات الأمريكية التي تشكل جزءا من الدعم الأمريكي لإسرائيل.

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