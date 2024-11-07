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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن دكرنس بسبب أعمال الصيانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع مؤقت في المياه سيؤثر على عدة مناطق بمركز ومدينة دكرنس يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن انقطاع المياه سيستمر لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وذلك بسبب أعمال صيانة وربط لخط مياه جديد بقطر 630 ملم بشارع مجلس المدينة.

المناطق المتأثرة بالانقطاع:

- مدينة دكرنس بالكامل.

- الوحدات المحلية: نجير، كفر أبو ناصر، دموه، ديمشللت، وأشمون الرمان.

وأهابت الشركة بالمواطنين في المناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وتخزين كمية كافية منها للاستخدامات الضرورية، كما ناشدت المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحكومية بالاستعداد لهذا الانقطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الشركة أن أعمال الصيانة التي تتم حاليًا تأتي في إطار خطة تطوير شبكات المياه وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين على المدى الطويل، داعيةً المواطنين إلى التواصل معها عبر قنواتها الرسمية للاستفسار عن أي تفاصيل إضافية أو للإبلاغ عن أي مشاكل قد تواجههم.

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