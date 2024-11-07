أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة ، بانه طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الأنحاء.

كما يشهد غدا، امطارا متوسطة على مناطق من محافظة مطروح وتمتد خفيفة الي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى علي فترات متقطعة.

وهناك شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 28 للعظمي والصغرى 15 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمي والصغري 17 درجة .