اتهم بالقتل وعاش وحيدًا.. أسرار تنشر لأول مرة بحياة الفنان هيثم أحمد زكي

تحل اليوم الخميس ذكرى رحيل الفنان هيثم أحمد زكي، الذي عاش ومات وحيدا، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 7 نوفمبر عام 2019.

وولد هيثم أحمد زكي نجل النجم الكبير أحمد زكي والنجمة هالة فؤاد من مواليد 3 ابريل عام 1984، ورحل ولم يتجاوز عمره الـ 35 عاما بعد معاناته من الوحدة والحزن على رحيل كل من تعهد برعايته بعد فقده لوالدته.

رحلة الوحدة والموت

عاش هيثم أحمد زكي رحلة قاسية، بعد أن فقد والدته هالة فؤاد وهو في سن صغير يحتاج إليها فيه ولكن تولى جده وجدته رعايته، إلا أنهما رحلا واحدا تلو الآخر، وكان آنذاك يبلغ من العمر 14 عامًا، لتنتقل مسؤوليته إلى خاله هشام فؤاد، إلا أن الأمر لم يستمر سوى عامين ثم رحل خاله، حينها كان هيثم في السادسة عشرة من عمره لينتقل للعيش مع والده.

ظل هيثم مع والده لـ 5 سنوات ثم رحل وترك هيثم وهو في عمر الـ 21 من عمره ومنذ ذلك الوقت ظل وحيدا ولم يترك أي مناسبة تلفزيونية يتحدث فيها سوى ويشير إلى هذا الأمر ومدى الألم الذي يسببه له، وكونه القاسم المشترك بينه وبين والده الراحل الذي كان يشعر بالوحدة أيضا.

مسيرته الفنية

وبدأ هيثم أحمد زكي مسيرته الفنية مع المخرج شريف عرفة في فيلم «حليم»، واختتمه أيضًا مع ذات المخرج الذي استعان به في فيلم «الكنز».

اتهامه في جريمة قتل

واتهم هيثم أحمد زكي في يناير 2011 في جريمة قتل كان يملك مسدسا ورثه عن والده، بعد أن سرق منه في فترة ثورة يناير، ونفذت بهِ جريمة قتل في صعيد مصر فظل متخفيا حتى قبض على القاتل الحقيقي، وتبرئتهُ من تهمة القتل.

بداية مشواره مع حليم

بدأ هيثم مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2، واختتمت مسيرته بفيلم الكنز

سبب وفاة هيثم أحمد زكي

توفي في الساعات الأولى من صباح الخميس 7 نوفمبر 2019 إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وعُثر على جثته في منزله الكائنة في ضاحية الشيخ زايد بمحافظة الجيزة في مصر بعد تلقى بلاغًا من خطيبته بأنه متغيب ولا يرد على الهاتف وبعد رحيله لم ينساه أصدقائه الذين بنوا مسجدا باسمه مسجد هيثم أحمد زكي.