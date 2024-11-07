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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بقيادة خالد جلال.. التحدى الليبي يخطف المركز الثاني بدورة عمر المختار

خالد جلال المدير
خالد جلال المدير الفني لفريق التحدي الليبي
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نجح فريق الكرة بنادي التحدي الليبي في خطف وصافة المجموعة فى دورة عمر المختار التي أقيمت مؤخراً من تحت أقدام الفرق الكبرى بالدوري الليبي عقب النتائج الإيجابية التي حققها متفوقا على أندية عريقة مثل السويحلى وأهلي بنغازي الذى أطاح بمدربه عقب الأداء السيئ الذي قدمه الفريق أمام التحدي بقيادة الثعلب خالد جلال الذي نجح في فرض سيطرته التامة وشخصيته على المنافس طوال المباراة، وفتح الباب أمام تولي مؤمن سليمان منصب المدير الفني لفريق اهلي بنغازي.

ونجح خالد جلال في قيادة فريق التحدي الليبي إلى التعادل الإيجابي أمام فرق الصداقة  والسويحلى واهلى بنغازى، رغم النقص العددي في صفوفه ضمن مباريات بطولة عمر المختار الودية.
ويعمل جلال حالياً على تطوير قدرات اللاعبين فنيا وهجوميا وتكتيكيا بشكل كبير خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق خلال المباريات الماضية.

الشحومي رئيسا للجنة المسابقات بالاتحاد الليبي

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة مسابقات الاتحاد خلال الفترة المقبلة وجاء تشكيل اللجنة وفقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت يوم 14 أكتوبر الماضي، ووفقا للنظام الأساسي للاتحاد.

وعين الاتحاد، عبد الله علي الشحومي، رئيسا للجنة إدارة المسابقات على أن يشغل أبوبكر فتحي الطبلاوي منصب نائب رئيس اللجنة، وبعضوية محمد أمين خميس كما يشغل خالد سالم أبوودن، منصب مقرر اللجنة المؤقتة لتنظيم مسابقات الاتحاد.

وتواجه اللجنة الجديدة تحديا كبيرا لتحديد موعد انطلاق مسابقة الدوري الليبي الممتاز في الموسم الجديد بعد الأزمة العنيفة التي واكبت تعديل نظام الدوري والاعتراضات الشديدة على هذا التعديل رغم تحديد موعد مبدئي يوم 25 نوفمبر الحالي.

خالد جلال نادي التحدي الليبي دورة عمر المختار الدوري الليبي