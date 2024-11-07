التحقيق في وفاة مدرس بعد مشاجرة مع ولي أمر في الخليفة

بدأت نيابة الخليفة الجزئية، تحقيقات موسعة في واقعة مصرع مدرس بجلطة في المخ، إثر مشاجرة مع والد طالبة بالمدرسة، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء العاملين وشهود العيان، لسؤالهم حول الواقعة.

وجاء في تحقيقات النيابة أن نجلة المتوفي اتهمت مدرسا بالتسبب في وفاة والدها، بعد تشاجره معه داخل المدرسة، وتبين أن المتوفي مدرس لغة انحليزية، نهر طالبة بسبب سلوكها فأحضرت والدها في اليوم التالى، ونشبت مشادة كلامية بين المتوفي والأب، تطورت الي مشاجرة حادة بينهما، ليسقط المتوفي فاقدا للوعي نتيجة انفعاله الشديد، وبنقله الي المستشفي تبين إصابته بجلطة في المخ ليتوفي بعدها.

وطلبت النيابة التقرير الطبي الخاصة بحالة المتوفي لدى دخوله المستشفي، وأسباب الوفاة، وصرحت بدفن المتوفي عقب ذلك، وباشرت التحقيق مع المتهم، وقررت حجزه علي ذمة التحريات التي كلفت بها رجال المباحث.

وكان قد تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة داخل مدرسة إعدادية ونقل مدرس للمستشفى ووفاته بجلطة في المخ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن المتوفى مدرس لغة إنجليزية بالمرحلة الإعدادية.

وبعمل التحريات تبين أن مشادة نشبت بين المتوفى وولي أمر طالبة يعمل مدرس أيضا بمدرسة أخرى، بسبب قيام المتوفى بمعاتبة الطالبة، فقام والدها بالحضور للمدرسة ونشبت بينه وبين المتوفي مشادة سقط فيها مدرس اللغة الإنجليزية مغشيا عليه، وتم نقله للمستشفى وتوفي بداخلها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.