الرقابة المالية: 51.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح خلال أغسطس 2024

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر أغسطس 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 51.5 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

16.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

7.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

8.4 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

5.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

7.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

1.2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

● 2.78 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر أغسطس 2024

● 69 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية أغسطس 2024

9.1 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية أغسطس 2024

3.7 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية أغسطس 2024

2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية أغسطس 2024

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر أغسطس لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 9.1 مليار جنيه

حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.9 مليار جنيه في شهر أغسطس 2024.

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.7 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 1.9 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن:

- تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.