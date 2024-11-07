البترول تبحث مع دانة غاز موقف الأعمال بمناطق الامتياز التابعة للشركة بدلتا النيل

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ريتشارد هول رئيس شركة دانة غاز.

وتناول اللقاء بحث موقف الأعمال بمناطق الامتياز التابعة للشركة بدلتا النيل (المنزلة وغرب المنزلة وغرب القنطرة).

كما تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول والغاز وخطط وبرامج عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة الشركة في التوسع في أعمالها في مصر وضخ مزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.

كما استعرض اللقاء اهم مستجدات العمل في مناطق التنمية التابعة للشركة و العمل علي إضافة مناطق بحث جديدة، وموقف برنامج حفر الآبار الجديدة للاستكشاف وتنمية الحقول والذي يشمل حفر 6 آبار خلال عام 2024 .

شارك في اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد حازم، الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة سالم رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات.