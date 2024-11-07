"البوابة" تكشف موعد إعلان انضمام لاعب ليفربول للزمالك

اقترب نادى الزمالك، من إتمام صفقة الإنجليزى أوفي إيجاريا اللاعب السابق لنادى ليفربول، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وعلمت "البوابة نيوز"، من مصادرها داخل نادى الزمالك، أن ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمى عن صفقة زميل الفرعون المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، أوفي إيجاريا وإنتقاله للقلعة البيضاء، وذلك فى حالة رد فيفا على الخطاب المرسل.

وقام مجلس إدارة الزمالك، بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالاستعلام عن إمكانية تسجيل الإعارة.

كما استفسر الزمالك من "فيفا"، عما إذا كان من الممكن الآن تسجيل إيجاريا بدلا من سامسون، لتحديد لموعد الإعلان الرسمى.

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشأن فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بالتراضي.

ونجح حسين السيد وعمرو أدهم عضوي مجلس إدارة النادي الأبيض في التوصل لاتفاق مع سامسون أكينيولا بشأن فسخ تعاقده بالتراضي، والتوصل إلى اتفاق بشأن مستحقاته لدى النادي.

ووجه مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.