تعرف على موعد طرح فيلم من وراء الموج لنادين لبكي

يعرض فيلم “من وراء الموج ”على إحدى المنصات الشهيرة يوم 24 يناير 2025 ، والذى تدور أحداثه حول عائلة تتكون من أربعة افراد تجد نفسها عالقة على جزيرة ساحرة ورغم ذلك هناك خلف المناظر الخلابة مفاجآت كثيرة صادمة.

الأحداث تبدأ عادية ممتعة وسرعان ما يتحول إلى كشف أسرار مظلمة تحاول العائلة جاهدة اخفاءها عن أصغر أفرادها "جنا"، ومع تصاعد الأحداث واختلاط الحقيقة بالخيال، يواجه أفراد العائلة حقائق قاسية وخيارات صعبة، تختبر مدى قدرتهم على التحمل ومحاولات للرجوع إلى منزلهم بامان امر يواجه الكثير من الصدمات.



الفيلم يشارك فية مجموعة مختلفة من نجوم الوطن العربى، على رأسهم الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي في دور البطولة، إلى جانب الممثل السوري زين الرافعي وشقيقته ريمان، ليعيدوا إحياء تعاونهم المميز الذي بدأ في فيلم "كفرناحوم" عام 2018، والذي أخرجته لبكي وحاز على عدة جوائز، وينضم إلى لبكي الممثل الفلسطيني المعروف زياد بكري.