وزير الخارجية لمحافظة طوكيو: نتطلع للاستفادة من تجربة اليابان في التنمية الحضرية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، يوريكي كويكي محافظة طوكيو، وذلك على هامش وجودها في مصر للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي.



قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لمحافظة طوكيو، بمناسبة إعادة انتخابها لمنصبها للمرة الثالثة على التوالي، معربًا عن تطلع الجانب المصري لاستمرار التعاون معها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان وارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى تعدد مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وتقدير مصر البالغ لمساهمة اليابان في عدد من المشروعات الهامة في مصر، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، ثمن الوزير عبد العاطى دور الشركات اليابانية العاملة في مصر، معربًا عن التطلع لزيادة عدد الشركات خلال الفترة المقبلة، واستمرار تدفق الاستثمارات اليابانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة بالسوق المصرى.

ونوه إلى اهتمام مصر بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، مشيرًا إلى تطلع مصر للاستفادة من تجربة اليابان الرائدة في مجال التنمية الحضرية وريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا على التطلع لتعزيز الترابط الشعبي والثقافي بين البلدين وحركة السياحة الوافدة إلى كل من القاهرة وطوكيو.