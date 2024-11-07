أجرى فَضِيلَة الدُّكْتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبصحبته الشيخ يحيى محمد مدير الدعوة، وأعضاء لجنة المتابعة، اليوْم الخميس، جوْلة تَفقدِية دَاخِل لِجَان اِمْتحانات الأئمة في مادتي النحو والبلاغة بالمركز الثقافي بالفيوم.
وخلال جَولَتِه، تَفقَّد سَيْر أَعمَال الامْتحانات، وَأَشاد بِحسْن سيْرهَا وَتوفِير كَافَّة سُبُل الرَّاحة لِلأئمة لِأداء امْتحاناتهم.
كمَا تَأكَّد مِن اِنتِظام وَحضُور رُؤَساء اللِّجَان والْملاحظين داخلَهَا، وأجْرى حِوارَات وِدِّية مع الأئمة لِاسْتطْلاع آرائِهم حَوْل الامْتحانات وَمدَى صُعوبتهَا، مُتمنِّيًا لَهُم دَوَام التَّفَوُّق والنَّجاح.
محافظات
وكيل أوقاف الفيوم يتفقد لجنة امتحان الأئمة في مادتي النحو والبلاغة.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى فَضِيلَة الدُّكْتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبصحبته الشيخ يحيى محمد مدير الدعوة، وأعضاء لجنة المتابعة، اليوْم الخميس، جوْلة تَفقدِية دَاخِل لِجَان اِمْتحانات الأئمة في مادتي النحو والبلاغة بالمركز الثقافي بالفيوم.
أجرى فَضِيلَة الدُّكْتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبصحبته الشيخ يحيى محمد مدير الدعوة، وأعضاء لجنة المتابعة، اليوْم الخميس، جوْلة تَفقدِية دَاخِل لِجَان اِمْتحانات الأئمة في مادتي النحو والبلاغة بالمركز الثقافي بالفيوم.