البنك التجاري الدولي مصر يطلق برنامجا تدريبييا جديدا للسيدات العاملات بالقطاع المصرفي

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي CIB) أكبر بنك قطاع خاص في مصر، إطلاق برنامج تدريبي جديد كتجربة فريدة يستهدف السيدات العاملات بقطاع التجزئة المصرفية بفروع البنك، لصقل مهاراتهن ورفع خبراتهن التقنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية، لاسيما تطوير واعداد كفاءات مؤهله للعاملات بذات القطاع ومن ثم الانعكاس على فرص التطور الوظيفي لهن من أجل العمل على تطوير أفضل خدمة لتحقيق نتائج الاعمال المرجوة، وذلك في إطار جهود القطاع المصرفي لدعم وتمكين المرأة.

يأتي هذا انطلاقا من مساعي البنك التجاري الدولي لدعم و تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين وابراز الكفاءات من خلال اتاحه فرص تدريبية مبتكرة للاطلاع على اخر المستجدات التقنية والتعرف على أنماط جديدة بهدف التطوير المستمر للمرأة.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية لأطلاق البرنامج حضور ممثلي الإدارة العليا ونيفين صبور رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB) كأول سيدة تتولى هذا المنصب بالبنك.