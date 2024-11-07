باحث: لبنان ليست ولاية إيرانية وحزب الله فشل في ردع إسرائيل

قال جورج العاقوري كاتب وباحث سياسي وخبير العلاقات الدولية، إنّ لبنان ليست ولاية إيرانية، مشيرًا، إلى أنّ حزب الله فشل في ردع إسرائيل.

وأضاف العاقوري في تصريحات مع الإعلامية منى عوكل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل لا تحترم المعايير الدولية في الحروب مثل ملفات الأسرى والجرحى والمدنيين وغيرها.

وتابع، أنّ إسرائيل تواجه إيران في لبنان، بعدما أضحى لبنان ساحة معركة بين إسرائيل وإيران من خلال أذرعها كحزب الله.

وأوضح، أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يغطي ممارسات حزب الله، لكنه يدعم ويناصر الدولة اللبنانية، إلا أن حزب الله اختطف قرار الحرب والسلم من الدولة اللبنانية في 8 أكتوبر وأقحمها في حرب لا شأن لها بها.

وأردف، أنّ لبنان غير معني بوحدة الساحات التي تنظر لها إيران لتحسين شروطها في أي عملية تفاوض بالمنطقة: «نحن لسنا معنيين أيضا بالموت على طريق القدس لكننا معنيون بالدفاع عن بيروت بمناصرة القدس والقضية الفلسطينية مثل مصر والسعودية وكل البلدان العربية».