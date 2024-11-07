الاستجابة لـ2880 شكوى وطلبا بالشرقية خلال شهر أكتوبر الماضي

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، بجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية للإستجابة لعدد 2880 شكوى وطلبا خلال شهر أكتوبر الماضى ، مؤكداً أن منظومة الشكاوى لا تقتصر على تلقي الشكاوي، بل يتم متابعتها والعمل على تذليلها وحلها، وتقديم الرد للمواطن في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها، والإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.

كما أشار محافظ الشرقية، إلى أهمية الإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت 52 شكوى خلال شهر أكتوبر الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب 01150606783 وتم الإستجابة لـ 48 شكوى بمعدل إنجاز96% .

من جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن 16528 أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة shakwa@sharkia.gov.eg كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط) ،وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك : https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة 0127066466 ، مشيراً إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية تلقت وتعاملت مع 2989 شكوى وطلب خلال شهر أكتوبر الماضي ، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى وتمت الإستجابة لـ2880 شكوى وطلب بنسبة 96% وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ، وجارٍ استكمال مراجعة وفحص 109 شكاوي، تمهيداً لإتخاذ ما يلزم بشأنها.