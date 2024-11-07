إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية من الكويت إلى لبنان بحمولة 40 طنا من المساعدات

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الخميس، إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية للجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبد الله المبارك الجوية باتجاه مطار رفيق الحريري لإغاثة لبنان محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية والأدوية والبطانيات ضمن حملة الكويت بجانبكم.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السفير خالد المغامس - في تصريح صحفي - إن الكويت حكومة وشعبا تعمل بتوجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والتي تؤكد ضرورة تقديم كل الدعم للأشقاء في لبنان لمواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الكويت تعمل دائما وأبدا على مساندة لبنان وتقديم المساعدات والعون من أجل الحفاظ على أمن وسلامة شعبه مشيرا إلى أن هذه المساعدات تأتي تجسيدا للدور الإنساني للكويت ممثلة بالهلال الأحمر الكويتي وحرصها على الوقوف بجانب الأشقاء في لبنان لمواجهة الاعتداءات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين تستدعي التدخل الإنساني العاجل للحد من الظروف الصعبة في لبنان.